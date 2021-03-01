01 Марта 2021
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России зафиксирована самая низкая смертность от COVID за сутки с ноября

За последние сутки в России выявлен 11 571 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода - это минимум с ноября прошлого года.

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 11 571 человек.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве - 2 097. В Петербурге – 943 новых случая COVID-19.

За весь период пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавирусной инфекции, 86 455 умерших и 3 823 074 выписанных.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что мммунитет к коронавирусу имеют 5,7–6% жителей России. Оценка основана на числе заболевших и привитых, а также на предположении о количестве граждан, которые переболели бессимптомно. Для замедления темпов распространения коронавируса иммунитет должен сформироваться у 70% населения.

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В России зафиксирована самая низкая смертность от COVID за сутки с ноября

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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