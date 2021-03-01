В России зафиксирована самая низкая смертность от COVID за сутки с ноября

За последние сутки в России выявлен 11 571 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода - это минимум с ноября прошлого года.

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 11 571 человек.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве - 2 097. В Петербурге – 943 новых случая COVID-19.

За весь период пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавирусной инфекции, 86 455 умерших и 3 823 074 выписанных.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что мммунитет к коронавирусу имеют 5,7–6% жителей России. Оценка основана на числе заболевших и привитых, а также на предположении о количестве граждан, которые переболели бессимптомно. Для замедления темпов распространения коронавируса иммунитет должен сформироваться у 70% населения.