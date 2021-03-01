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Происшествия Свердловская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Первоуральскому педофилу выплатят 30 тысяч рублей за отсутствие горячей воды в камере

Первоуральский маньяк-педофил получит 30 тыс. руб. за плохое содержание в тюрьме. Согласно картотеке дел, Николай Чигиринских пожаловался на отсутствие горячей воды в камере, за что потребовал компенсацию в размере 100 тыс. руб. Права заключенного представляли его родственники.

Первоуральский городской суд удовлетворил требования Чигиринских частично, назначив компенсацию в размере 30 тыс. руб.

Напомним, что маньяк-педофил совершал свои преступления с июля 2005 по май 2009 гг.. За это время он успел убить трех девочек 7, 8 и 9 лет, над двумя из которых надругался. В 2010 г. Чигиринских дали пожизненное заключение.

Позже московский журналист рассказал об образе жизни маньяка-педофила и о том, что первую в своей жизни книгу он прочитал только в тюрьме.

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Первоуральскому педофилу выплатят 30 тысяч рублей за отсутствие горячей воды в камере

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Теги: чигиринских, педофил, компенсация, Первоуральск



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