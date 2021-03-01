В Красноярске едой отравились более 70 школьников

В Красноярске более 70 школьников в возрасте от 7 до 14 лет отравились. Есть вероятность, что причиной отравления стало употребление овощных салатов.

По данным регионального Роспотребнадзора, у школьников из Советского и Октябрьского районов врачи выявили иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез.

Сейчас специалисты надзорного ведомства проводят анализы еды, а также оборудования, инвентаря и т.д. с предприятия – поставщика питания.

"Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд", — цитирует РИА Новости представителя Роспотребнадзора.

Между тем, прокуратура Советского района Красноярска уже начала проверку информации об отравлении. "По завершению всех проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.