В Челябинске на директора муниципального учреждения завели дело из-за сдачи в аренду спортзала

В Челябинске директора муниципального учреждения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2020 гг. подозреваемый сдал в аренду спортивный зал, который находился на балансе муниципального учреждения. Однако деньги от аренды поступали на счет подконтрольного подозреваемому физического лица.

Ущерб составил более 500 тыс. руб.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.