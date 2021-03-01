В Челябинске на директора муниципального учреждения завели дело из-за сдачи в аренду спортзала
В Челябинске директора муниципального учреждения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в 2018-2020 гг. подозреваемый сдал в аренду спортивный зал, который находился на балансе муниципального учреждения. Однако деньги от аренды поступали на счет подконтрольного подозреваемому физического лица.
Ущерб составил более 500 тыс. руб.
В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.