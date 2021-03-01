Все достижения страны – в прошлом: социологи исследовали настроения молодых петербуржцев

Социологи из Санкт-Петербургского госуниверситета сравнили настроения молодых петербуржцев за 1996, 2011 и 2019 гг. Оказалось, что на протяжении более чем 20 лет отношение к России как к родине и державе почти не менялось, а вот оценка действий властей изменилась значительно.

"В историческом сознании молодежи обнаружена позитивная динамика представлений о дореволюционном и советском периоде на фоне отсутствия динамики представлений о современном обществе и его преобладающей негативной оценки. Причем особая ценность исторического прошлого России (и советского, и имперского) в сознании молодежи состоит в том, что в эти эпохи Россия вела себя как великая держава. Именно в этом контексте воспринимается фигура Сталина как "успешного государственника", а не продолжателя дела Ленина", - пишут авторы исследования "Социальные настроения молодых петербуржцев", которое возглавляла Зинаида Сикевич. Статья опубликована в "Вестнике Санкт-Петербургского университета".

Эксперты отмечают рост протестных настроений, но в большей степени они являются "пассивным осуждением государственной практики, а не готовностью к активному противодействию властям".

Знаковые события новейшей истории (в том числе "победа демократии") вызывает положительные чувства у крайне незначительного числа молодежи, тогда как "события советской истории в совокупности наполняют чувством гордости более половины опрошенных молодых людей, причем такая тенденция наблюдалась даже в 1996 году.

"Высокая доля ответов по советскому периоду сконцентрирована вокруг победы в Великой Отечественной войне и космических достижений. Однако и здесь как по числу ответов, особенно по числу событий, мы видим сокращение числа положительных оценок. Если в 2011 г. многие респонденты детализировали историю победы ("оборона Москвы", "Сталинградская битва", "Курская битва", "взятие Берлина" и т. п.), то в опросе 2019 г. молодые люди ограничиваются общим упоминанием победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в исследовании.

Заметнее всего с 1996 года изменилось восприятие периода революции и гражданской войны. В середине 90-х революция занимала второе место по числу ответов после победы в войне, в 2011 и 2019 гг. – менее 2% респондентов посчитали это событие положительным.

Сталинские репрессии присутствуют в списке "постыдных" событий во всех исследованиях начиная с 1996 г., но при этом количество молодежи, оценивающих это явление негативно, снижается (1996 г. — 41,1 %; 2011 г. — 32,6 %; 2019 г. — 24,4 %).

В исследовании и 2011 г., и особенно 2019 г. негативные эмоции молодых людей концентрируются вокруг отношения к новейшей истории, причем не столько упоминаются события, сколько оценивается государственная политика ("экономическое положение людей", "закон об Интернете", "закон о пропаганде гомосексуализма", "преследование ЛГБТ-сообществ", "нарушения на выборах", "разгон митингов", "создание Росгвардии" и т. п.). Вызывает чувство стыда "выступление на Олимпиаде под белым флагом" и "постоянный обман народа".

"По сравнению с опросом 2011 г., победа в ВОВ и полет Гагарина хоть и продолжают занимать ведущие места по предпочтению в опросе 2019 г., но фигурируют в ответах значительно меньшего числа молодых людей. Современная молодежь больше гордится спортивными и научными достижениями", - заключают авторы.