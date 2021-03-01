В Хабаровске арестован "самый богатый депутат России"

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест до 26 апреля депутата-миллиардера Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова.

Пашов был задержан в Хабаровске 26 февраля. СМИ связывают его дело с "крабовым королем" Олегом Каном.

По данным Sakhalin.info, Пашова якобы вызвали на допрос из-за видео с участием бизнесмена. На записи один из друзей Пашова "вытаскивает из реки Самарга краснокнижную рыбу".

Sakhalin.info указал, что "Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан".

По данным Forbes, в 2019 году Пашов заработал 6,2 млрд рублей, став самым богатым депутатом.

Напомним, Пашов возглавляет предприятие по добыче краба - ООО "Монерон", покупкой доли в котором интересовалась Ксения Собчак. СМИ связывали одноименную компанию с Каном.

В феврале 2020 года Кан был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Его компании подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба России оценен в 210,3 млн рублей, говорилось в постановлении суда от 30 марта.

Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок краба в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке.