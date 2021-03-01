Прокуратура проверит информацию о нефтеразливе на Спорышевском месторождении в ЯНАО

Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверит информацию о разливе нефтепродукта на территории Спорышевского месторождения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры, на одном из месторождений произошел порыв промыслового трубопровода. В ходе проверки будут установлены обстоятельства техногенного события, размер вреда природе, а также исполнение законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.