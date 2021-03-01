01 Марта 2021
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Более 60% детей постоянно находятся в интернете - глава Якутской гордумы

Более 60% российских детей постоянно находятся в интернете. Такие цифры озвучила председатель Якутской городской думы Евдокия Евсикова на круглом столе "Медиабезопасность через медиаобразование", сообщается на сайте Общественной палаты Якутии.
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Она отметила, что в 2010 году интернетом в стране пользовались примерно 43 млн человек, а в 2020 - уже 96 млн, то есть почти все население, за исключением стариков и совсем маленьких детей. А дистанционный режим загнал в сеть практически всех детей. При этом больше половины пользователей до 14 лет просматривают сайты с нежелательным содержанием, около 20% смотрят сцены насилия, 16% - увлекаются азартными играми.

По этой причине проблема обеспечения безопасности детей в интернете становится все более острой. Ведь дети абсолютно не готовы к тому, что их может ожидать в сети.

Родительское всероссийское сопротивление отмечает, что власти не в состоянии убрать из интернета опасные сайты, поэтому ответственность ложится на родителей. Они должны, во-первых, ограждать детей от чрезмерного сидения в интернете, а во-вторых, чем-то увлекать их, вызывать интерес к чему-то в реальной жизни.

"По возможности ограждайте детей от увлечения гаджетами, компьютерными играми, соцсетями. Дайте им возможность вырасти полноценными людьми", - пишет РВС.

Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов подчеркивает, что интернет превратился в community вроде водопровода или электричества, но так и не решен главный вопрос - о безопасности этой услуги.

"Когда вы открываете кран дома, то не беспокоитесь, что оттуда потечет яд. То есть, оставляя детей наедине с краном, вы не беспокоитесь, потому что вода в кране базово безопасно. С интернетом это не так. Это открытый кран, причем их в доме сейчас штук шесть, и оттуда может внезапно потечь абсолютно токсичная дрянь. А дети, привыкшие жить в контролируемом пространстве, заходят в интернет как контролируемое пространство. Но это акультурное пространство, в котором никто не обеспечивает безопасность", - сказал Ашманов.

Он отмечает, что мировая элита не просто так запрещает своим детям длительное времяпровождение перед экраном.

Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что за последний год на 62% увеличилось число обращений родителей по вопросам информационной безопасности детей.

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Более 60% детей постоянно находятся в интернете - глава Якутской гордумы

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Теги: интернет, дети



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