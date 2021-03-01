Новейший тромбоэластограф подарит Фонд святой Екатерины институту травматологии и ортопедии

Уральская медицина продолжает получать нужные и полезные подарки от Фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU. Отделение анестезиологии-реанимации Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина в мае этого года получит современный аппарат для оперативного анализа состояния крови – тромбоэластограф.

Этот медицинский аппарат был приобретен в рамках реализации гуманитарной программы Фонда святой Екатерины. Необходимость приобретения нового специализированного аппарата – следствие сложного 2020 года для уральской медицины в целом. С июня институт травматологии принимает как плановых пациентов по направлениям, так и тех, кому необходима неотложная медицинская помощь. Поток пациентов значительно вырос, соответственно, нагрузка на уже существующее оборудование увеличилась, его износ увеличился.

При этом, в процессе оказания медицинской помощи пациентам с травмами требуется в короткие сроки получить полную картину функционального состояния всех систем организма. Особое значение в такой ситуации приобретает диагностика нарушений работы системы, которая отвечает за свертываемость крови. Ежегодно в Уральском институте травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина получают лечение более 4,5 тысяч больных из Свердловской области, соседних регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Прибор тромбоэластограф входит в стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения в соответствии с порядками, утвержденными Минздравом России.

Именно благодаря применению тромбоэластографии специалисты получают полное представление о текущем состоянии свертывающей системы крови и могут провести правильную подготовку пациента к оперативному вмешательству, выбрать наиболее безопасный метод анестезии и избежать осложнений во время и после операции, сохранив жизнь и здоровье пациента.

«Это очень важный и необходимый для нас аппарат. При поступлении неотложного или даже планового пациента к нам, чтобы снизить риски при оказании медицинской помощи наши доктора проводят быстрый анализ крови без передачи материала в лабораторию. Применение современного оборудования и профессионализм наших специалистов даст возможность максимально снизить смертность и удерживать этот показатель на уровне европейских клиник», - рассказал заведующий РАО ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» Антон Никитин.

Стоит отметить, что с весны 2020 года Фондом святой Екатерины реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 1,5 миллиарда рублей. Весной автопарк станции Скорой медицинской помощи им. Капиноса Екатеринбурга увеличится еще на 25 машин, которые приобретены по решению учредителей фонда - генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний «Сима-Лэнд» Андрея Симановского.