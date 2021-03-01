01 Марта 2021
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Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Доля финансово пострадавших из-за COVID-19 россиян превысила среднемировую

Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую, показало исследование NielsenIQ.

Число россиян, которые финансово пострадали от последствий пандемии коронавируса, с сентября 2020 года по январь 2021 года увеличилось практически вдвое - с 27% до 53%, пишет "Коммерсант". Отмечается, что среднемировое значение - 46%.

Доля экономящих составляет почти 70%. 16% граждан, чьи доходы не пострадали, начали жестко контролировать траты.

Как сообщалось, россияне за первое полугодие 2020 года рекордно сократили потребительские расходы - в среднем на 11,5 тысяч рублей.

Такое сокращение является максимальным с 2006 года. По данным экспертов, одной из главных причин стало желание накопить финансовую подушку на случай последующего кризиса. Объем сбережений на фоне пандемии стал выше почти в пять раз.

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Доля финансово пострадавших из-за COVID-19 россиян превысила среднемировую

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Теги: россияне, кризис, коронавирус



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