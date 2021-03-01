В Челябинской области за сутки скончались 11 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 192 случая COVID-19, одиннадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 52 тыс. 338 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 345 заболевших. За сутки выписаны 199 человек, всего в регионе выздоровели 44 тыс. 886 пациентов.

За прошедшие сутки умерло одиннадцать человек, из них семь от коронавируса. Еще у четырех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.