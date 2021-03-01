В Тюмени инвалид обманом лишилась жилья и вынуждена жить в построенной на гараже хижине

Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить информацию о том, что пострадавшей от обмана при приватизации жилья инвалиду приходится жить в построенной на гараже хижине, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О женщине-инвалиде, которая якобы живёт в пластиковой хижине на гараже, стало известно 26 февраля. По словам пострадавшей, в результате обмана с приватизацией она лишилась жилья. Кроме того, на неё оформили кредит, используя её утерянный паспорт. Судебные приставы, говорит инвалид, списывают с карты деньги в счёт погашения долга по кредиту.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокуратуре Калининского округа областной столицы проверит рассказ инвалида, сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве. Работник прокуратуры встретился с пострадавшей, взял у неё заявление.