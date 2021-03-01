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Происшествия Пермский край
психиатрическая больница, психбольница (2016) | Фото: kquest.ru

В соликамской колонии замначальника насильно поместил заключенного в психиатрический стационар

Бывший заместитель начальника ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, являясь ответственным от руководства по ИК-9 (г. Соликамск) в сентябре 2019 г., подсудимый поместил отбывающего наказание осужденного в психиатрический стационар на территории указанной колонии без согласия последнего. Помимо этого, бывший замначальника ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. В результате, несколько десятков осужденных дезорганизовали колонии и причинили телесные повреждения различной степени тяжести двадцати пяти осужденным.

При расследовании уголовного дела было допрошено несколько десятков осужденных, сотрудники колонии, а также работники медицинского учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю. Проведены судебно-медицинские экспертизы потерпевших, осмотрены видеозаписи, проведены опознания и другие следственные и процессуальные действия.

По итогу, общий объем уголовного дела составил 17 томов. Обвиняемый признал свою вину по всем эпизодам. Бывшему сотруднику колонии назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. руб.

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В соликамской колонии замначальника насильно поместил заключенного в психиатрический стационар

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Теги: Соликамск, колония, замначальника, суд, психиатрический диспансер, заключенный



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