Красноярск попал в топ-5 городов мира с самым грязным воздухом

Красноярск попал в антирейтинг городов мира по качеству воздуха и загрязнению атмосферы. Список создает швейцарская компания IQAir.

По данным на 1 марта, одинаковый, максимально низкий рейтинг качества воздуха был у Катманду (Непал), Дакки (Бангладеш) и Чианг-Мая (Таиланд). А вот на четвертом месте расположился Красноярск.

В основном в лидерах антирейтинга оказались азиатские города: Мумбаи, Лахор, Янгон, Дели, Ханой. На девятое место попал Белград. Единственный западноевропейский город в антитоп-20 – Лондон, Москва же заняла 22-е место антирейтинга.

Главным загрязнителем воздуха в Красноярске, по мнению экспертов IQAir, являются PM2.5 – это твердые частицы размером менее 2,5 микрон. Их диаметр в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе. Именно эти вещества вызывают помутнение воздуха, типичное для центров крупнейших мегаполисов. Другие загрязнители – оксид азота, оксид серы и угарный газ.