Правительство поддержало законопроект об увеличении штрафов за некачественные коммунальные услуги

Правительство поддержало законопроект, который позволит штрафовать поставщиков коммунальных услуг за их некачественное предоставление или отключение, сообщает "Парламентская газета".

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Проект еще не внесен в Госдуму. Его актуальность вызвана тем, что населению зачастую предоставляются некачественные услуги. По данным Минстроя, только в 2018 году было зафиксировано более 22 тыс. таких случаев, то есть по 60 ежедневно, или почти каждый день в каждом регионе. И это только зафиксированные случаи. При этом в настоящее время предусмотренный КоАП РФ штраф для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций составляет от пятисот до тысячи рублей, а для юрлиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Такие смешные штрафы не в состоянии пресечь нарушение законодательства, считают авторы инициативы.

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко приводит такой пример. В 2017 году жители 74 домов в Краснодаре остались без горячей воды на срок от двух недель до четырех месяцев по причине долгов управляющей компании. Поставщик просто отключил воду, так как размер штрафа за подобные незаконные действия меньше, чем долги жителей.

Сейчас предлагается увеличить штрафы: при первом нарушении должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юрлица - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении - соответственно от 15 тысяч до 30 тысяч рублей и от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Правительство инициативу в целом поддерживает при условии ее доработки с учетом обоснования размеров штрафов. В регионах проект тоже поддерживают, отмечают законодатели.

Недавно стало известно, что россиян снова начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ.