"Уралкалий" в 2020 году увеличил объемы производства на 2%

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, в минувшую пятницу опубликовал финансовую отчетность и информацию о производственных итогах за 2020 год, передает корреспондент Накануне.RU. Отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, прошедшей аудит АО «Делойт и Туш СНГ» и одобренной Советом директоров Компании.

Объем производства вырос на 2% по сравнен с 2019 годом и составил 11,3 млн тонн хлористого калия. Объем продаж увеличился на 30% и составил 12,7 млн тонн хлористого калия. Выручка снизилась на 3% до 2 696 млн долларов США. Чистая выручка 2 снизилась на 9% до 2 151 млн долларов США. EBITDA 3 снизилась на 23% до 1222 млн долларов США.

Объем поставок на рынок России в 2020 году составил 2,6 млн тонн, что на 8,7% выше уровня 2019 года. Как отмечают в пресс-службе ПАО "Уралкалий", во второй половине 2020 года отмечался рост цен на калий на ключевых спотовых рынках в силу благоприятных погодных условий, доступности удобрений и стабильного спроса.

В целом, в компании оценивают рост объема мировых поставок калийных удобрений, в 2020 году он вырос до 67 млн тонн по сравнению с 64 млн тонн в 2019 году. По прогнозным оценкам, в 2021 году мировой спрос на калий может вырасти до 68-69 млн тонн.

«Уралкалий» (Компания), один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, сегодня опубликовал финансовую отчетность 1 за 2020 год,

Виталий Лаук, генеральный директор "Уралкалия" так прокомментировал итоги 2020 года: "В целом в 2020 году спрос на калий на большинстве ключевых рынков постепенно восстановился, что, в свою очередь, положительно повлияло на ценообразование в конце года. Мы с оптимизмом смотрим на динамику калийной отрасли в 2021 году и полагаем, что как краткосрочная, так и среднесрочная позитивная рыночная конъюнктура сохранится".