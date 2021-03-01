01 Марта 2021
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логотип, уралкалий, калийные удобрения (2019) | Фото:уралкалий

"Уралкалий" в 2020 году увеличил объемы производства на 2%

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, в минувшую пятницу опубликовал финансовую отчетность и информацию о производственных итогах за 2020 год, передает корреспондент Накануне.RU. Отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, прошедшей аудит АО «Делойт и Туш СНГ» и одобренной Советом директоров Компании.

Объем производства вырос на 2% по сравнен с 2019 годом и составил 11,3 млн тонн хлористого калия. Объем продаж увеличился на 30% и составил 12,7 млн тонн хлористого калия. Выручка снизилась на 3% до 2 696 млн долларов США. Чистая выручка 2  снизилась на 9% до 2 151 млн долларов США. EBITDA 3  снизилась на 23% до 1222 млн долларов США.

Объем поставок на рынок России в 2020 году составил 2,6 млн тонн, что на 8,7% выше уровня 2019 года.  Как отмечают в пресс-службе ПАО "Уралкалий", во второй половине 2020 года отмечался рост цен на калий на ключевых спотовых рынках в силу благоприятных погодных условий, доступности удобрений и стабильного спроса.

В целом, в компании оценивают рост объема мировых поставок калийных удобрений,  в 2020 году он вырос до 67 млн тонн по сравнению с 64 млн тонн в 2019 году. По прогнозным оценкам, в 2021 году мировой спрос на калий может вырасти до 68-69 млн тонн.

«Уралкалий» (Компания), один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, сегодня опубликовал финансовую отчетность 1 за 2020 год,

Виталий Лаук, генеральный директор "Уралкалия" так прокомментировал итоги 2020 года: "В целом в 2020 году спрос на калий на большинстве ключевых рынков постепенно восстановился, что, в свою очередь, положительно повлияло на ценообразование в конце года. Мы с оптимизмом смотрим на динамику калийной отрасли в 2021 году и полагаем, что как краткосрочная, так и среднесрочная позитивная рыночная конъюнктура сохранится".

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"Уралкалий" в 2020 году увеличил объемы производства на 2%

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Теги: уралкалий, виталий лаук, итоги 2020, хлористый калий, калийные удобрения



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