01 Марта 2021
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Трамп предрек США зависимость от российской нефти

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что при Джо Байдене США будут зависеть от России и Ближнего Востока в вопросах поставок нефти.

По мнению Трампа, при нем республиканцам удалось сделать США "энергетической супердержавой", более сильной, нежели РФ и Саудовская Аравия, пишет Regnum.

Он добавил, что при демократах цена бензина в стране поднялась на треть. Экс-президент отметил, что США уже лишились статуса сверхдержавы в энергетике. "Цены на энергию поднимутся до неба, в том числе счета за электричество и любые другие счета, связанные с энергией",— высказал Трамп свое мнение.

Ранее Трамп назвал первый месяц Байдена на посту главы государства "самым катастрофическим" среди всех президентов в современной истории США.

Напомним, Байден, вступив в должность президента, первым делом отменил некоторые указы Дональда Трампа. Так, он вернул США в Парижское соглашение по климату, а также отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения.

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Трамп предрек США зависимость от российской нефти

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Теги: дональд трамп, сша, нефть



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