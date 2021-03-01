В Челябинске пассажирский автобус слетел в кювет после ДТП

В Челябинске пассажирский автобус слетел в кювет после столкновения с погрузчиком. В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла сегодня утром на Троицком тракте.

"Спасло автобус только наличие деревьев… 11 просто без тормозов вошла в трактор, который закрутило по всей дороге", - рассказали очевидцы.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, водитель погрузчика-экскаватора JBC при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающемся попутно автомобилем ВАЗ 2112. После этого погрузчик столкнулся с автобусом маршрута № 133. После столкновения автобус врезался в барьерное ограждение и съехал в кювет.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112", - рассказали в пресс-службе УГИБДД по области.

Известно, что автобус ехал из Челябинска в поселок Первомайский. В момент ДТП в автобусе было десять пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.