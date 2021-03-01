01 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
автобус, ДТП, (2021) | Фото: vk.com/region_chelyaba

В Челябинске пассажирский автобус слетел в кювет после ДТП

В Челябинске пассажирский автобус слетел в кювет после столкновения с погрузчиком. В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла сегодня утром на Троицком тракте.

"Спасло автобус только наличие деревьев… 11 просто без тормозов вошла в трактор, который закрутило по всей дороге", - рассказали очевидцы.

автобус, ДТП,(2021)|Фото: vk.com/ugibdd_174

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, водитель погрузчика-экскаватора JBC при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающемся попутно автомобилем ВАЗ 2112. После этого погрузчик столкнулся с автобусом маршрута № 133. После столкновения автобус врезался в барьерное ограждение и съехал в кювет.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112", - рассказали в пресс-службе УГИБДД по области.

Известно, что автобус ехал из Челябинска в поселок Первомайский. В момент ДТП в автобусе было десять пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.

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В Челябинске пассажирский автобус слетел в кювет после ДТП

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Теги: ДТП, автобус, пассажиры, ГИБДД,



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