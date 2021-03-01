01 Марта 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

В Салехарде крыша жилого дома после капремонта обледенела изнутри

В Салехарде обледенел изнутри жилой дом №17б по улице Ямальская, кровлю которого обновили по программе капремонта, обледенел изнутри, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Проверка показала, что капремонт кровли, сделанный индивидуальным предпринимателем, выполнен с нарушением требований проектной документации и технических регламентов. Из-за этого на деревянных конструкциях кровли появились изморозь и лёд.

При этом ремонт принят и оплачен МКУ "Финансовая дирекция городского хозяйства" (МКУ "ФДГХ"). Управляющая компания, ООО "ЕГУК", вовремя не обратила внимание на недостатки. Прокуратура направила "дирекции", ИП Белекову, и управляющей организации представление с требованием устранить нарушения, они рассматриваются.

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В Салехарде крыша жилого дома после капремонта обледенела изнутри

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Теги: капремонт, кровля, Ямальская 17б



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