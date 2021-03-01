С 1 марта в два раза увеличивается экспортная пошлина на российскую пшеницу

С 1 марта в России в два раза повышается вывозная пошлина на пшеницу – с $25 до $50 за тонну. Она останется фиксированной до 2 июня, а потом начнет действовать гибкая ставка, она будет взиматься, если стоимость тонны пшеницы превысит $200. Тогда размер ставки будет высчитываться как 70% от разницы между текущей средней мировой стоимостью тонны зерна и базовой ценой в $200.

По оценкам участников рынка, плавающая ставка в среднем тоже будет составлять что-то около $50, по крайней мере, в текущем сезоне.

Эксперты переживают, что такая "отвязка" мировых цен от внутренних на самом деле не скажется на стоимости зерна внутри страны, по крайней мере, значительного снижения цен, которого ожидают власти, не предвидится. Зато на мировом рынке Россия может потерять лидирующую позицию, к которой шла много лет – фермерам просто станет невыгодно производить пшеницу, особенно если учесть и другие составляющие цены тонны зерна, например, в разы подскочивший утилизационный сбор на сельхозтехнику.