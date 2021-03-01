Предприниматели запросили у кабмина новые меры поддержки

Объединение "Опора России" сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает газета "Известия".

Среди прочего, предлагается повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 миллионов рублей.

Также бизнесмены просят снизить НДС до 10% для предприятий туризма, общепита, охранных услуг и производства спортивных товаров, а также уравнять размер штрафов для малых предприятий и ИП.

Весь набор предложенных мер может стоить государству не менее 100 млрд рублей.

Ранее правительство уже сформировало проект новых мер поддержки бизнеса. Также премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о старте годовой программы кредитования ФОТ3.0 для бизнеса из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Потенциально, по расчетам правительства, помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. компаний, в которых работают 1,5 млн человек.