На Среднем Урале подросток получил тяжелые травмы, упав со второго этажа

На Среднем Урале подросток получил серьезные травмы при выполнении строительных работ. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 27 февраля в Алапаевске: юноша 2006 года рождения подрабатывал по устной договоренности со знакомым, занимаясь строительными и ремонтными работами. Парень переносил утеплитель и оступился на деревянном настиле, упав со второго этажа дома прямо на бетонный пол.

Подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу. Сейчас в прокуратуре намерены дать оценку соблюдению требований трудового законодательства, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры реагирования.