Полпред президента России Владимир Якушев посетил Тюменский ремонтно-механический завод

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили Тюменский ремонтно-механический завод "Транснефть – Сибирь" сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В ходе рабочей поездки были осмотрены производственные площадки по выпуску продукции для магистральных насосных агрегатов, а также новый комплекс, открытый на базе Тюменского ремонтно-механического завода в 2019 году.

ТРМЗ – одно из ведущих предприятий региона – производит оборудование для нефтетранспортной отрасли, в том числе, в рамках программы импортозамещения. На данный момент объем замещенной отечественными производителями продукции в организациях системы "Транснефть" составляет 96%. Использование новейших автоматизированных станков с числовым программным управлением и роботизированных сварочных комплексов позволило увеличить производительность труда и повысить эффективность производственного процесса. Завод обеспечивает организации системы "Транснефть" нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания оборудования на нефтеперекачивающих станциях и линейной части трубопроводов, что позволило отказаться от импорта запасных частей.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что "Транснефть – Сибирь" четко выполнило взятые на себя обязательства в части окончания сроков строительства и выпуску готовой продукции высокого качества.

Производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода был построен в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК). В его состав вошли цех подготовки металла, сварочный цех, цех покраски готовой продукции, а также складской комплекс.

В целях обеспечения безопасных условий труда персонала и исключения негативного влияния на окружающую среду производственные цеха оснащены фильтровентиляционными системами производительностью от 10000 до 16000 куб. м в час. Их использование обеспечивает удаление загрязнённого воздуха (взвешенные частицы пыли, абразива, сварочную аэрозоль) из рабочей зоны, его фильтрацию и очистку со степенью 99,99% и возврат очищенного воздуха в производственное помещение.

"Производственный комплекс полностью справляется с задачами, которые на него возложены. Внедренное здесь современное высокотехнологичное оборудование и автоматизация производственных процессов позволяет поддерживать высокое качество выпускаемой продукции, которая востребована не только в системе "Транснефть", но и другими предприятиями ТЭК", – отметил генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников.

"Транснефть – Сибирь" в полном объеме выполнило обязательства, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом. С вводом нового комплекса завод вышел на запланированный объем выпуска продукции и услуг. В прошлом году было произведено более 30 тыс. единиц продукции на 2,8 млрд рублей. Объем налоговых отчислений ТРМЗ в 2020 году в региональный и федеральный бюджеты составил 365,7 млн рублей.