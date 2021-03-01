Активист заявил о провале блокчейн-голосования на Среднем Урале

Эксперимент с системой голосования, разработанной на основе технологии блокчейн, полностью провалился на Среднем Урале. Об этом рассказал член Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе Александр Немченко. Напомним, что Свердловская область первая среди регионов протестировала онлайн-голосование. При положительных результатах, систему могли бы использовать на выборах в Государственную думу.

"Вчера закончилось голосование на выборах в Молодежный парламент Свердловской области (совещательный орган при ЗССО). И это стало примером уничтожения молодежной политики в регионе", - заявил Немченко.

По его словам, из 50 тыс. зарегистрированных избирателей на сайте, в каждом округе проголосовало не больше 800, что составило всего 10% явки. Данный показатель в 22 раза меньше, чем на прошлых выборах, явка на которых составила 110 тыс. Так, в Орджоникидзевском районе (самый крупный район города) проголосовало всего 37 человек, которые избрали двоих депутатов. В Железнодорожном районе вообще свои голоса отдали только 19 избирателей.

Более того, практически во всех округах было снижено количество необходимых для регистрации кандидатов голосов. Если раньше это была отметка в 100 лайков, то на этапе регистрации в некоторых округах ее снизили до пяти. Причиной, по словам Немченко, стал тот факт, что кандидатов, набравших необходимое количество, либо не было, либо их было 1-2 на два мандата.

"Понятно, что подавляющему большинству нет дела до Молодежного парламента и других подобных молодежных органов. Но тут вопрос и не только в них. Проблема в том, что эксперимент провалился. Нам представляют эту систему, как будущее голосования в Госдуму. Система, которая постоянно виснет, на которой явка упала в 22 раза. И на которую (или на подобие которой) потрачено из бюджета 7,2 миллиона", - заявил член Молодежной палаты.

Он также добавил, что в Свердловской области за три года буквально уничтожили эффективные молодежные органы самоуправления.

"Кому нужен представитель, за которого проголосовало 16 человек? У нас же не сельские выборы, - заявляет Немченко. - Увидел достаточно много публикаций различных СМИ об этих выборах. Мол, эту систему могут использовать на выборах в Госдуму. Да не дай Бог!"

Напомним, что голосование по выборам депутатов Молодежного парламента пятого созыва стартовало 26 февраля в 0:00. По словам начальника информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области Сергея Сапцына, такой подход к голосованию не использовался ни в одной стране мира, а ЦИК уже заинтересовалась данным опытом.