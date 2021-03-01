01 Марта 2021
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твиттер Twitter (2013) | Фото:

Twitter злостно нарушает российское законодательство - Роскомнадзор

Роскомнадзор в очередной раз обвинил соцсеть Twitter в распространении запрещенной информации. Подсчеты ведомство ведет с 2017 года.

"С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией:

- про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов;

- с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала;

- про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала", - говорится в сообщении РКН.

Всего российский надзорный орган отправил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении информации. В Роскомнадзоре напомнили, что неудаление запрещенной информации – это административная статья, по которой полагается штраф в размере 800 тыс. – 8 млн руб. для юрлиц, в случае повторного нарушения – штраф до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Стоит отметить, что Twitter столь же настойчиво игнорирует все претензии Роскомнадзора и, вероятно, не собирается открывать в России официальный филиал, как того скоро будет требовать закон.

Напомним, ранее Общественная палата России признала Twitter лидером по распространению запрещенной информации.

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Twitter злостно нарушает российское законодательство - Роскомнадзор

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Теги: twitter, штраф, запрещенная информация, роскомнадзор



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