01 Марта 2021
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ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Данные 21 млн пользователей VPN-сервисов попали в открытый доступ

В Сеть утекла база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android, пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN, популярных в том числе и в России. Утверждается, что информация продается на теневых форумах.

В базе содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.

Напомним, летом прошлого года персональные данные 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попали в открытый доступ.

На незащищенном сервере выложили данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса.

Среди данных, попавших в открытый доступ, могла быть персональная информация тысяч россиян.

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Данные 21 млн пользователей VPN-сервисов попали в открытый доступ

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Теги: VPN-сервис, утечка, база данных



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