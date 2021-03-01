Данные 21 млн пользователей VPN-сервисов попали в открытый доступ
В Сеть утекла база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android, пишет "Коммерсантъ".
Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN, популярных в том числе и в России. Утверждается, что информация продается на теневых форумах.
В базе содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.
Напомним, летом прошлого года персональные данные 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попали в открытый доступ.
На незащищенном сервере выложили данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса.
Среди данных, попавших в открытый доступ, могла быть персональная информация тысяч россиян.