В Челябинской области местных жителей осудили за незаконный сбыт оружия

В Челябинске шестерых жителей региона осудили за незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия, а также за незаконное изготовление оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Участники преступной группы были задержаны сотрудниками УФСБ в марте 2019 г., когда пытались сбыть автомат Калашникова. При обысках в их домах были изъяты еще несколько единиц оружия.

Злоумышленники приобретали охолощенные экземпляры автоматического оружия с целью их переделки в боевые аналоги и дальнейшей продажи в качестве боевого оружия.

В зависимости от степени участия в преступной деятельности южноуральцы получили от условных до реальных сроков в колонии строгого режима.