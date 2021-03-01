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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Триумф "Короны": в Лос-Анджелесе вручили премию "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус" – награды, присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. "Глобус" традиционно считается "репетицией" "Оскара", хотя в последнее время выбор жюри двух конкурсов все чаще не совпадает.

Триумфатором "телевизионной" части премии стал сериал "Корона" ("Лучший драматический сериал", премии за лучшие актерские работы Джоша О'Коннора и Эммы Корин, Джиллиан Андерсон отметили за роль второго плана). Приз же за лучший полнометражный драматический фильм получила малобюджетная драма "Страна кочевников" – рассказ о женщине, путешествующей по американскому Западу. Режиссер этой ленты Хлои Чжао также была отмечена в соответствующей номинации, она стала вторым в истории женщиной-режиссером, получивщей "Золотой глобус" (до нее этого удостаивалась только Барбра Стрейзанд в 1983 году).

Одним из главных трендов премии стало доминирование потоковых сервисов, причем это относится уже не только к сериалам (влияние оказала пандемия – многие полнометражные премьеры теперь выходят не в кино, а сразу в телесервисах). Так, Netflix собрал 10 призов в ведущих номинациях, а фильм Amazon "Борат 2" получил приз как лучший комедийный/музыкальный фильм. "Ход королевы" стал лучшим телефильмом/мини-сериалом. Даже та же "Земля кочевников" хоть и была спродюсирована независимой киностудией Searchlight, в настоящее время транслируется на сервисе Hulu.

В этом году, кстати, премия была омрачена многочисленными скандалами, в которых несколько лет назад "искупался" "Оскар". Так, выяснилось, что в жюри из 87 человек нет ни одного афроамериканца. Также стало известно, что члены жюри получают очень большие зарплаты, ведут роскошную жизнь, что вызвало подозрение в отмывании средств и коррупции. Последнее, кстати, небезосновательно начали подозревать после появления в списке номинантов сериалов, которые критики и даже зрители откровенно разнесли, например, "Эмили в Париже".

Победители в области кино:

Лучший режиссер — Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Лучший сценарий — Аарон Соркин ("Суд над чикагской семёркой")

Лучший анимационный фильм — "Душа"

Лучший фильм (драма) — "Земля кочевников"

Лучший драматический актер  — Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучшая драматическая актриса — Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей")

Лучший фильм (комедия или мюзикл) — "Борат 2"

Лучший комедийный актер — Саша Барон Коэн ("Борат 2")

Лучшая комедийная актриса — Розамунд Пайк ("Аферистка")

Лучший сериал (Драма) — "Корона"

Лучший драматический актер   — Джош О’Коннор ("Корона")

Лучшая драматическая актриса  — Эмма Коррин, ("Корона")

Лучший сериал (Комедия) — "Шиттс Крик"

Лучший комедийный актер — Джейсон Судейкис, ("Тед Лассо")

Лучшая комедийная актриса — Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

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Триумф "Короны": в Лос-Анджелесе вручили премию "Золотой глобус"

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Теги: золотой глобус, премия, сериал, стриминговый сервис



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