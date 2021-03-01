В трех сельских поселениях Прикамья приставы принудили властей создать похоронные службы

В Пермском крае в трех сельских поселениях организовать муниципальные службы по вопросам похоронного дела удалось только через суд, сообщили Накануне.RU в УФССП по Прикамью.

В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому району на исполнении находилось три исполнительных производства об обязании администраций Филипповского, Калининского и Голдыревского сельских поселений создать муниципальные службы по вопросам похоронного дела, а также разработать и утвердить порядок их деятельности.

Власти не исполнили в срок свои обязательства. Были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также главы администраций были предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.

Применение штрафных санкций и перспектива возбуждения уголовных дел побудили чиновников поторопиться с исполнением требований исполнительных документов. В сельских поселениях созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела.