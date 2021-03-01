01 Марта 2021
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Общество Свердловская область За рубежом
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Из Екатеринбурга в Анталью начинают летать три новые авиакомпании

Три новые авиакомпании начнут полеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, начиная с 3 марта чартерные и регулярные рейсы в Турцию начинают обслуживать авиакомпании Azur Air и Nordwind, а с 6 марта - авиакомпания "Россия". Nordwind и Azur Air планируют выполнять полеты на турецкий курорт по средам и субботам.

Чартерный авиаперевозчик Azur Air будет летать в Анталью на самолете Boeing 737 вместимостью до 189 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга - в 5:05 местного времени по средам и в 3:00 по субботам.

Рейсы в Турцию на самолете Boeing 737 также запланировала авиакомпания "Россия". Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Кольцово в 15:20, 15:40 и 16:25 местного времени.

Турция Кемер пляж море(2017)|Фото: Накануне.RU

Авиакомпания Nordwind начнет летать в Анталью на Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров. Вылет из Кольцово - в 7:00 местного времени по средам и в 9:00 по субботам.

Сейчас рейсы из Екатеринбурга в Анталью выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам. С приходом на маршрут новых перевозчиков общее число рейсов в Турцию из Кольцово в марте увеличится до девяти в неделю.

Стоит отметить, что расписание полетов не является окончательным и в нем возможны изменения. Подробную информацию о рейсах, а также стоимость перелета следует уточнять в авиакомпании и у туроператора.

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Из Екатеринбурга в Анталью начинают летать три новые авиакомпании

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Теги: Анталья, полеты, Кольцово, Екатеринбург



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