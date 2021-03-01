Минэк назвал спекулятивной аналитику Bloomberg по ценам на продукты

В Минэкономики назвали спекулятивной аналитику агентства Bloomberg, включившего Россию в список стран, в которых рост цен на продукты может привести к протестам.

Министерство сообщило, что совместно с ФНС и Росстатом оперативно отслеживают цены на продукты питания.

Отмечается, что это позволяет своевременно выявлять колебания и влияние роста мировых цен на внутренние, передает Regnum.

Напомним, Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты, составленный агентством Bloomberg. По данным издания, меры по сдерживанию цен могут привести к еще большему росту инфляции, которая, в свою очередь, может спровоцировать протесты. В список также попали Турция, Индия, Бразилия и Нигерия.

Минпромторг РФ заявил, что предпосылок для резких изменений цен также не существует. Как говорят в министерстве, у кабмина России достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать в случае необходимости.