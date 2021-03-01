01 Марта 2021
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снег, снегопад, скамейка, остановка (2019) | Фото: Накануне.RU

В марте на Среднем Урале ожидается аномальное количество осадков

Первый месяц весны встретит Средний Урал, а также часть других регионов по всей стране, аномальным количеством осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, избыток осадков, помимо Среднего Урала, можно ожидать в Ленинградской, Тверской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском и Забайкальском краях. Также снег с дождем прогнозируется на самом северо-западе страны (Новгородская, Псковская и Брянская области) и в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, в Курганской, Омской и Новосибирской областях.

Помимо этого осадки выше нормы выпадут в Бурятии, на юге Иркутской области, западе Забайкальского края и Чукотке. А вот недостаток осадков можно ожидать на севере Сибири.

Согласно словам Вильфанда, аномальное количество осадков не обязывает жителей регионов каждый день быть настороже, поскольку дожди не будут идти каждый день. Однако прогнозируется сильнейшая неоднородность и чередование периодов.

По данным уральского Гидрометцентра, в первый день весны в Свердловской области граждане могут насладиться погодой в минус 11-16 градусов. В горах и низинах до минус 20. Завтра температура воздуха поднимется до минус 7-12 градусов, а уже в среду можно ожидать потепления до минус 2-7. А вот ночью в эти дни ожидается похолодание до минус 18-29 градусов.

В Екатеринбурге сегодня днем столбик термометра не должен превышать отметки в минус 12-14 градусов. Завтра температура воздуха поднимется до минус 8-10, а в среду – до минус 2-4. Ночью в эти дни ожидается: минус 18-20, минус 20-22 и минус 12-14 градусов соответственно. Все дни сопровождаются небольшими осадками в виде снега.

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В марте на Среднем Урале ожидается аномальное количество осадков

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Теги: погода, аномальные осадки



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