С 1 марта расширился список магазинов, обязанных принимать карту "Мир"
С 1 марта в России начнет расширяться список организаций, обязанных принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". Так, с начала весны и до 30 июня к системе присоединятся все магазины, выручка которых превышает 30 млн руб. в год. С 1 июля в системе будут и магазины с выручкой свыше 20 млн руб. По оценкам экспертов, в последнюю категорию попадают практически все торговые точки, даже небольшие магазинчики в формате "у дома". Также участники рынка отмечают, что продавцы стараются присоединяться к системе заранее, не дожидаясь ограничивающих дат, передает РИА Новости.
Сейчас наиболее распространенной проблемой является не игнорирование продавцом той или иной платежной системой – как правило, расплатиться можно любой картой, а в целом нежелание принимать безналичную оплату, например, из-за нежелания платить комиссию за эквайринг.