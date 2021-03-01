С 1 марта расширился список магазинов, обязанных принимать карту "Мир"

С 1 марта в России начнет расширяться список организаций, обязанных принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". Так, с начала весны и до 30 июня к системе присоединятся все магазины, выручка которых превышает 30 млн руб. в год. С 1 июля в системе будут и магазины с выручкой свыше 20 млн руб. По оценкам экспертов, в последнюю категорию попадают практически все торговые точки, даже небольшие магазинчики в формате "у дома". Также участники рынка отмечают, что продавцы стараются присоединяться к системе заранее, не дожидаясь ограничивающих дат, передает РИА Новости.