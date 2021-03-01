"Автомобилист" встретится с "Авангардом" в 1/4 финала Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" встретится с омским "Авангардом" в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" дома уступил новосибирской "Сибири" со счетом 0:4. Команда Билла Питерса с 68 очками заняла седьмое место в Восточной конференции. В свою очередь, "Авангард" набрал 84 балла и финишировал на втором месте.

Первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина состоится уже 2 марта. "Автомобилист" дважды сыграет на льду "Авангарда", после чего серия продолжится в Екатеринбурге.

В прошлом сезоне екатеринбургский клуб не сумел преодолеть первую стадию плей-офф, уступив в серии против "Сибири". После этого главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку.