01 Марта 2021
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хоккей кхл кубок гагарина (2016) | Фото: Накануне.ru

"Автомобилист" встретится с "Авангардом" в 1/4 финала Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" встретится с омским "Авангардом" в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" дома уступил новосибирской "Сибири" со счетом 0:4. Команда Билла Питерса с 68 очками заняла седьмое место в Восточной конференции. В свою очередь, "Авангард" набрал 84 балла и финишировал на втором месте.

Первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина состоится уже 2 марта. "Автомобилист" дважды сыграет на льду "Авангарда", после чего серия продолжится в Екатеринбурге.

В прошлом сезоне екатеринбургский клуб не сумел преодолеть первую стадию плей-офф, уступив в серии против "Сибири". После этого главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку.

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"Автомобилист" встретится с "Авангардом" в 1/4 финала Кубка Гагарина

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Теги: Автомобилист, Авангард, плей-офф, Кубок Гагарина



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