01 Марта 2021
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Общество За рубежом
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19, - ВОЗ

Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.

Согласно проведенным исследованиям в ряде городов с большой скученностью населения число жителей с антителами может достигать 50−60%. Сваминатан уточнила, что это не позволяет пока делать выводы о достижении коллективного иммунитета, пишет Regnum.

Ранее ВОЗ изменила свое определение коллективного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что коллективный иммунитет не может быть достигнут без вакцинации.

Также сообщалось, что организация объявила о создании специальной программы для 92 стран с низким и средним уровнем дохода для выплаты компенсаций в случае серьезных побочных эффектов от вакцин против коронавируса. По мнению чиновников ВОЗ, это поможет откупиться от бедных, чтобы они не обращались в суды.

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Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19, - ВОЗ

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Теги: антитела, коронавирус, воз



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