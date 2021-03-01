На Южном Урале возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея.

Как сообщили Накануне.RU в Контрольно-счетной палате региона, в основу уголовного дела легли материалы контрольного мероприятия, проведенного КСП.

По версии следствия, неустановленное должностное лицо в 2018 г. оплатило в рамках муниципального контракта не выполненные работы при строительстве четвертой очереди городских очистных сооружений канализации на общую сумму 1 млн 377 тыс. рублей.