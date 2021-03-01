01 Марта 2021
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Экономика Центральный ФО Москва
Облигации (2017) | Фото: utmagazine.ru

СМИ: Москва выпустит зеленые облигации

Москва готовится к выпуску зеленых облигаций.

Средства от их продажи пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе - на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности.

Таким образом, российская столица будет первым регионом, который выйдет на рынок с зелеными бондами.

По словам замминистра экономического развития России Илья Торосова, спрос на зеленые облигации во всем мире очень большой. В России покупателями московских зеленых облигаций могут стать крупнейшие банки и инвестиционные фонды.

В мэрии подчеркивают, что привлеченные за счет размещения займов средства будут направлены на финансирование городских инфраструктурных проектов, остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств, пишут «Ведомости».

Как говорил ранее замминистра промышленности Михаил Иванов, кабмин России поддерживает переход на "зеленую экономику", для этого был создан Фонд развития промышленности, чьей основной целью и даже мандатом было, есть и будет внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Среди механизмов поддержки — и субсидирование кредитов, и "зеленые облигации", которые должны компенсировать предприятиям расходы на указанное выше "перевооружение", обеспечить комфортные условия на время "переходного периода".

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СМИ: Москва выпустит зеленые облигации

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Теги: облигации, Москва, экология



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