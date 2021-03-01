На трассе Пермь - Екатеринбург в ДТП пострадали четверо
В Первоуральске сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшими.
Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось 28 февраля около 16:30 на 342 км автодороги Пермь - Екатеринбург. Женщина-водитель автомобиля "Лада" при выезде на автодорогу Пермь - Екатеринбург в районе 342 км не справилась с управлением и наехала на разделительный барьер, после чего столкнулась с грузовым автомобилем "Ман". После этого легковушку отбросило в кювет.
В результате аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки, двое из них - несовершеннолетние.
В грузовом автомобиле люди не пострадали. После ДТП движение было организовано в одну полосу.
Напомним, 20 февраля на Среднем Урале минувшей ночью произошло смертельное ДТП. После аварии одна из машин загорелась.