В Нижегородской области убиты четыре человека - члены одной семьи

Правоохранительные органы Нижегородской области задержали подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек.

В розыск объявлялись граждане Армении и Узбекистана.

Тела ребенка пяти лет, его 41-летней мамы, 64-летнего деда и 63-летней бабушки были найдены в поселке Кудьма Приокского района. Отца и девочки в момент убийства дома не было. По факту убийства заведено уголовное дело, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в Воронеже СКР расследует смерть троих человек. Мужчина вернулся накануне вечером домой и обнаружил тела детей и жены.