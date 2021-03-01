01 Марта 2021
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Происшествия СЗФО
подозреваемый задержанный наручники Серов (2017) | Фото: В.Н. Горелых

В Нижегородской области убиты четыре человека - члены одной семьи

Правоохранительные органы Нижегородской области задержали подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек.

В розыск объявлялись граждане Армении и Узбекистана.

Тела ребенка пяти лет, его 41-летней мамы, 64-летнего деда и 63-летней бабушки были найдены в поселке Кудьма Приокского района. Отца и девочки в момент убийства дома не было. По факту убийства заведено уголовное дело, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в Воронеже СКР расследует смерть троих человек. Мужчина вернулся накануне вечером домой и обнаружил тела детей и жены.

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В Нижегородской области убиты четыре человека - члены одной семьи

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Теги: убийство, семья



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