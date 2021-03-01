Минпромторг: дефицита продуктов в России нет

Дефицит продуктов в России исключен, сообщил Минпромторг РФ.

Там отметили, что предпосылок для резких изменений цен также не существует. Как говорят в министерстве, у кабмина России достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать в случае необходимости.

По данным Минпромторга, сегодня РФ обладает развитой и диверсифицированной системой торговли, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты, составленный агентством Bloomberg.

Сообщается, что президент России Владимир Путин "осторожно относится к политическим последствиям, которые могут иметь продуктовые цены".