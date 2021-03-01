01 Марта 2021
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Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг: дефицита продуктов в России нет

Дефицит продуктов в России исключен, сообщил Минпромторг РФ.

Там отметили, что предпосылок для резких изменений цен также не существует. Как говорят в министерстве, у кабмина России достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать в случае необходимости.

По данным Минпромторга, сегодня РФ обладает развитой и диверсифицированной системой торговли, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты, составленный агентством Bloomberg.

Сообщается, что президент России Владимир Путин "осторожно относится к политическим последствиям, которые могут иметь продуктовые цены".

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Минпромторг: дефицита продуктов в России нет

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Теги: Минпромторг, продукты, цены



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Ранее 28.02.2021 21:27 Мск Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты

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