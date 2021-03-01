01 Марта 2021
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Общество В России
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В Роспотребнадзоре оценил долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу имеют 5,7–6% жителей России.

Как сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, оценка основана на числе заболевших и привитых, а также на предположении о количестве граждан, которые переболели бессимптомно. По словам эксперта, иммунная защита есть у 8–9 млн человек. Он напомнил, что для замедления темпов распространения коронавируса иммунитет должен сформироваться у 70% населения, пишет "Российская газета".

Высокий уровень антител не может быть гарантией эффективной защиты от коронавируса, сообщили ранее в российском центре "Вектор".

Если человек добивается высокого уровня антител - это "не совсем правильный подход".

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В Роспотребнадзоре оценил долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус



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