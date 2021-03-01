В Роспотребнадзоре оценил долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу имеют 5,7–6% жителей России.

Как сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, оценка основана на числе заболевших и привитых, а также на предположении о количестве граждан, которые переболели бессимптомно. По словам эксперта, иммунная защита есть у 8–9 млн человек. Он напомнил, что для замедления темпов распространения коронавируса иммунитет должен сформироваться у 70% населения, пишет "Российская газета".

Высокий уровень антител не может быть гарантией эффективной защиты от коронавируса, сообщили ранее в российском центре "Вектор".

Если человек добивается высокого уровня антител - это "не совсем правильный подход".