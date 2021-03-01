Тихановская сообщила, когда падет режим Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую оппозиция Белоруссии считает победительницей выборов 2020 года, сообщила, что глава государства Александр Лукашенко покинет свою должность весной 2021 года.

Она высказала надежду на рост давления на президента внутри страны. "Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС",— отметила Тихановская. По мнению оппозиционера, давление будет расти, и в какой-то момент оно станет "слишком сильным" для Лукашенко, который будет вынужден уйти, пишет "Коммерсант".

В конце 2020 года Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Светланы Тихановской.

Также дело расследуется в отношении членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского и других.