Мэрия Барнаула не подтвердила связь между ремонтом дороги в мороз и приездом Мишустина

Мэрия Барнаула выпустила заявление, в котором утверждается, что ремонт дорог в мороз не связан с предстоящим визитом главы кабмина России Михаила Мишустина.

Ранее СМИ сообщили, что февральский ремонт трассы, которая ведет из аэропорта, связан с приездом в город 2 марта премьер-министра РФ.

В официальном Telegram-канале сказано, что "начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии".

Отмечается, что технология укладки холодного асфальта позволяет производить ремонт при отрицательных температурах.

Тем временем, Свердловская область на федеральном уровне признана одним из лучших регионов по дорожному строительству в 2020 г.