"Нужен природный газ в этом десятилетии": власти Германии предупредили об исках в случае остановки "Северного потока-2"

Германия не может сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа.

Как сообщила министр окружающей среды Свенья Шульце, кроме того, страна может столкнуться с исками о компенсации.

"Нам по-прежнему нужен природный газ в этом десятилетии и в следующем",— отметила она. "Кроме того, мы рискуем столкнуться с требованиями компенсации в международных арбитражных судах, если остановим проект",— предупредила Шульце, пишет "Коммерсант".

Сообщалось, что зашедшие в тупик переговоры между США и Германией по поводу газопровода "Северный поток-2" сдвинулись с мертвой точки. Впервые Штаты дали сигнал о готовности возобновить переговоры о снятии санкций с проекта прокладки газовой ветки из России в Германию по Балтийскому морю.