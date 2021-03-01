Премьер Чехии: Вакцинация "Спутником V" не требует одобрения ЕС

Чешский премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что для массовой вакцинации вакциной от коронавируса "Спутник V" российского производства не требуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

По словам главы кабмина, достаточно одобрения национального регулятора. Как отметил Бабиш, 65 стран хотят получить российский препарат от CPVID-19, в том числе шесть — из Евросоюза, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер сравнил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с автоматом Калашникова.