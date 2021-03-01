В "Векторе" назвали главную ошибку людей, которые боятся заразиться коронавирусом

Высокий уровень антител не может быть гарантией эффективной защиты от коронавируса.

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству российского центра "Вектор" Татьяна Непомнящих, если человек добивается высокого уровня антител - это "не совсем правильный подход".

По ее словам, достаточный титр антител и других элементов иммунной системы обеспечат защиту от COVID-19 в комплексе.

И.о. заместителя гендиректора отметила, что разработанная "Вектором" вакцина "ЭпиВакКорона" не гонится за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" эффективна против южноафриканской, британской и бразильской мутаций COVID-19. Отмечается, что пептиды, входящие в состав отечественного препарата, в высокой степени консервативны. "Вектор" постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины.