09 Февраля 2021
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Спорт
Донецк, митинг, антимайдан, флаг России (2014) | Фото: Накануне.RU

Российским биатлонистам, участвующим в чемпионате мира, запретили показывать флаг

Участникам российской сборной по биатлону на время чемпионата мира запретили публиковать в соцсетях изображение государственного флага.За это им могут вынести предупреждение, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU), сообщает Коммерсант.

"Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети — это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты на время чемпионата мира не смогут", - сообщила пресс-служба IBU "РИА Новости". При этом союз сказал ТАСС, что российским спортсменам настоятельно рекомендуют не публиковать госсимволику.

Чемпионат мира пройдет в Словении 10–21 февраля. Российская команда примет участие под флагом Союза биатлонистов России (будет обозначена как RBU — Russian Biathlon Union). Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства, сборной запрещено использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх государственную символику. Вместо триколора для российской команды будут использовать монохромный логотип Союза биатлонистов России.

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Российским биатлонистам, участвующим в чемпионате мира, запретили показывать флаг

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Теги: флаг россии, биатлон, чемпионат мира



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