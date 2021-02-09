Российским биатлонистам, участвующим в чемпионате мира, запретили показывать флаг

Участникам российской сборной по биатлону на время чемпионата мира запретили публиковать в соцсетях изображение государственного флага.За это им могут вынести предупреждение, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU), сообщает Коммерсант.

"Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети — это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты на время чемпионата мира не смогут", - сообщила пресс-служба IBU "РИА Новости". При этом союз сказал ТАСС, что российским спортсменам настоятельно рекомендуют не публиковать госсимволику.

Чемпионат мира пройдет в Словении 10–21 февраля. Российская команда примет участие под флагом Союза биатлонистов России (будет обозначена как RBU — Russian Biathlon Union). Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства, сборной запрещено использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх государственную символику. Вместо триколора для российской команды будут использовать монохромный логотип Союза биатлонистов России.