09 Февраля 2021
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коллаж Олег Дерипаска БАЗ (2012) | Фото:

Уральское предприятие Русала после 5 лет судов выплатит государству 291 миллион

ОАО "СУАЛ", входящее в структуру алюминиевого гиганта "Русал", по решению суда выплатит государству 291 миллион рублей. Об этом в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, процесс длился 5 лет, 6 месяцев и 5 дней. "С 2015 года "СУАЛ" избегал своих обязательств по плате за НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду, - прим.). Компания намеренно затягивала судебный процесс. И за эти пять лет государство потеряло миллионы рублей. Не говоря уже о том, сколько сил и человеческих ресурсов было отдано этому делу", - посетовала Радионова.



"Нельзя так долго вести суды. Такой долгий процесс нивелирует весь смысл. Мы считаем, загрязнитель должен платить", - подчеркнула она.

Недовольство Росприроднадзора СУАЛ вызвал несанкционированным размещением отходов территории открытого склада бокситов в Краснотурьинске.

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Уральское предприятие Русала после 5 лет судов выплатит государству 291 миллион

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Теги: баз суал, русал, роспотребнадзор, суд



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