Уральское предприятие Русала после 5 лет судов выплатит государству 291 миллион

ОАО "СУАЛ", входящее в структуру алюминиевого гиганта "Русал", по решению суда выплатит государству 291 миллион рублей. Об этом в Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, процесс длился 5 лет, 6 месяцев и 5 дней. "С 2015 года "СУАЛ" избегал своих обязательств по плате за НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду, - прим.). Компания намеренно затягивала судебный процесс. И за эти пять лет государство потеряло миллионы рублей. Не говоря уже о том, сколько сил и человеческих ресурсов было отдано этому делу", - посетовала Радионова.

"Нельзя так долго вести суды. Такой долгий процесс нивелирует весь смысл. Мы считаем, загрязнитель должен платить", - подчеркнула она.

Недовольство Росприроднадзора СУАЛ вызвал несанкционированным размещением отходов территории открытого склада бокситов в Краснотурьинске.