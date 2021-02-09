Ефремов обвинил своего адвоката в подкупе лжесвидетелей "по дешевке"

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП, в котором погиб человек, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев подкупил лжесвидетелей, причем часть денег - присвоил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей. Якобы Пашаев взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого, но на руки они получили только по 300к. Mash сообщает, что такие показания актёр сейчас дал на допросе. Актер полагает, что адвокат мог присвоить разницу.

Адвокат, цитату которого приводит Mash, заявил, что сомневается в показаниях Ефремова. "Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", - заявил он.

Ранее семья Ефремова собиралась подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить Пашаева на предмет мошенничества. Родственники актера также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора в СМИ попала съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова.

Добавим, что Пашаев на год лишен статуса адвоката по решению Совета Адвокатской палаты республики Северная Осетия – Алания за нарушение требований Кодекса профессиональной этики адвоката в связи с публичной активностью по резонансному делу.