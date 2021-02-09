Ефремов обвинил своего адвоката в подкупе лжесвидетелей "по дешевке"

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Москва
Михаил Ефремов (2020) | Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ефремов обвинил своего адвоката в подкупе лжесвидетелей "по дешевке"

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП, в котором погиб человек, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев подкупил лжесвидетелей, причем часть денег - присвоил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей. Якобы Пашаев взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого, но на руки они получили только по 300к. Mash сообщает, что такие показания актёр сейчас дал на допросе. Актер полагает, что адвокат мог присвоить разницу.

Адвокат, цитату которого приводит Mash, заявил, что сомневается в показаниях Ефремова. "Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", - заявил он.

Ранее семья Ефремова собиралась подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить Пашаева на предмет мошенничества. Родственники актера также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора в СМИ попала съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова.

Добавим, что Пашаев на год лишен статуса адвоката по решению Совета Адвокатской палаты республики Северная Осетия – Алания за нарушение требований Кодекса профессиональной этики адвоката в связи с публичной активностью по резонансному делу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ефремов обвинил своего адвоката в подкупе лжесвидетелей "по дешевке"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: эльман пашаев, михаил ефремов, лжесвидетели



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети