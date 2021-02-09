09 Февраля 2021
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Наука и техника За рубежом
(2004) |

К "битве за Марс" подключились Эмираты. Арабская космическая станция достигла красной планеты

ОАЭ стали пятой страной, чей космический аппарат достиг Марса - автоматическая станция Al Amal ("Надежда") успешно вышла на орбиту красной планеты.

Станция была выведена с Земли японской ракетой-носителем H-IIA 20 июля 2020 года. Преодолев почти 500 млн км, Al Amal успешно вышла на орбиту Марса. При подлете к Марсу на космическом аппарате были включены двигатели на торможение, работа которых продлилась 27 минут, чтобы замедлить скорость с 121 тыс. км в час до 18 тыс. км в час и войти в зону гравитационного захвата.

Аппарат, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 тыс. км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы планеты, где формируется ее погода. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Al Amal впервые предоставит полную картину марсианской атмосферы. Его наблюдения позволят создать глобальную карту погоды. Главная задача заключается в том, чтобы выявить силы, определяющие климат Марса. Миссия продлится около двух лет, сообщает Интерфакс.

В ближайшее время красной планеты достигнут еще две миссии - на подлете марсоходы из Китая и США. Для Китая это будет первая попытка высадки на поверхность планеты марсохода, для США — первой попыткой развёртывания марсианского вертолёта.

 

 

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К "битве за Марс" подключились Эмираты. Арабская космическая станция достигла красной планеты

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Теги: марс, ксмическая станция, эмираты



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